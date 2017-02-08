Havaya giden para dudak uçuklattı

Türkiye'de 2006-2015 yıllarında sigaraya harcanan para 256,7 milyar lira oldu.

Türkiye'de 2006-2015 yıllarında sigaraya harcanan para 256,7 milyar lira oldu. Bu dönemde iç piyasada satılan sigaranın adedi ise 1 trilyonun üzerine çıktı.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, sigara paketlerinin üzerindeki resim ve yazılardan oluşan birleşik uyarı sisteminin uygulamaya girdiği 2010'da Türkiye'deki sigara tüketimi yüzde 15 düşerek 93,4 milyar adede geriledi. Sigara tüketimi, yaklaşık 5 yıl aynı seviyelerde seyrederken, 2015'te yeniden 100 milyar seviyesinin üzerine çıktı.



Bu dönemde sigaraya harcanan para da artmaya devam etti. Türkiye'de 2006 yılında 108 milyar adet sigara için 15,3 milyar lira harcama yapılırken, 2015 yılında 103,2 milyar sigara için 39,6 milyar lira harcama gerçekleştirildi. 2006-2015 yıllarında 256,7 milyar liralık sigara satıldı, bu dönemde iç piyasada satılan sigaranın adedi ise 1 trilyondan fazla oldu.



10 YILDA 3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT



Söz konusu dönemde Türkiye'nin sigara ihracatı da önemli oranda arttı. 2006'da 16,9 milyar adet sigara ihraç edilirken bu, 2015'te 47,8 milyar adede yükseldi.



2015'teki 47,8 milyar adetlik sigara ihracatının ekonomik değeri 464,3 milyon dolar olarak gerçekti. 2006-2015 yıllarındaki sigara ihracatının toplamı ise 3 milyar dolara yaklaştı.



Bu yıllar arasında Türkiye'de sigara ithalatının yapıldığı tek yıl ise 2007 oldu. Bu yılda 7 milyon adetlik sigara ithalatına karşılık 250 bin dolar ödendi.



Sigara iç satışı ve ihracatı yıllar itibarıyla şöyle:



