10 yılda 24 bin 264 orman yangını çıktı

Türkiye'de son 10 yılda meydana gelen 24 bin orman yangınında, yıllık ortalama 9 bin hektar alan zarar gördü.

Orman yangınlarıyla mücadelede Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı ülke konumunda bulunan Türkiye'de, 2007-2016 yılları arasında 24 bin orman yangınında, yıllık ortalama 9 bin hektar alan zarar gördü.



Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, son 15 yıldaki ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığı yüzde 7,2 artan Türkiye, 22,3 milyon hektar orman varlığına sahip oldu. Bu ormanlık alanların, 12,5 milyon hektarına denk gelen kısmı ise yangına hassas bölgelerde bulunuyor.



Türkiye'de 10 yıllık sürede çıkan 24 bin 264 orman yangınında, yılda ortalama 9 bin hektar alan zarar görürken, bunların yüzde 87'sinin insan kaynaklı çıktığı bildirildi.



Bu sürede en fazla orman yangını Muğla, Antalya ve İstanbul'da meydana gelirken, Ağrı ve Iğdır'da ise hiç orman yangını yaşanmadı.



Muğla'da 10 yılda çıkan 2 bin 734 orman yangınında 3 bin 148 hektar orman arazisi zarar gördü. Muğla'yı 2 bin 73 ile Antalya, bin 493 ile İstanbul ve bin 394 orman yangını ile İzmir izledi.



YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ KISALDI



Alınan tedbirler, verilen eğitimler ve ormanlık alanlara açılan yangın söndürme havuzları sayesinde ortalama yangına ilk müdahale süresinin 40 dakikadan 15 dakikaya kadar indiği Türkiye'de, 2017 yılı itibarıyla orman yangınlarıyla yaklaşık 20 bin personel, bin 10 arazöz, 281 su tankeri, 559 ilk müdahale aracı, 5 amfibik uçak, 24 su atar, 30 helikopterden oluşan filoyla mücadele ediliyor.



ORMANLAR 24 SAAT İZLENİYOR



Yangına hızlı müdahale edebilmek için Türkiye genelinde 3 bin 41 noktada yangın söndürme havuzu oluşturuldu.



Ayırca, ormanlar 776 gözetleme kulesi ve 230 ısıya duyarlı kamera ile 7 gün 24 saat izleniyor.



Yangınların ardından zarar gören araziler, yanan ağaçlardan temizlenip, iyileştirildikten sonra bir yıl içinde ağaçlandırılıyor.

Türkiye'de, 2007 ile 2016 yılları arasında en fazla orman yangını çıkan 10 il şöyle oldu:



