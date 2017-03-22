10 tane erik 30 lira

Mart başında ilk hasadı yapılan yerli erik, Bursa'daki manav ve pazar tezgahlarında kilogramı 300 liradan satışa sunuldu. Tanesi 3 liraya gelen bir eriğin ücretiyle 2 ekmek alınabiliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde mart başında ilk hasadı yapılan yerli erik, Bursa'daki manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı.



Kilogram fiyatı 300 lirayı bulan, ilkbahar ve yaz aylarının gözde meyvelerinden olan erik, tezgahların en pahalı ürünü olarak dikkati çekiyor.



İçinde 10 adet eriğin bulunduğu 100 gramlık plastik kaplar, 30 liradan alıcı buluyor. Tanesi 3 liraya gelen bir eriğin ücretiyle 2 ekmek alınabiliyor.



Bursa merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir manav dükkanının satış sorumlusu Ahmet Genç, yeni çıktığı için çok pahalı olan eriğin fiyatının, altınla yarıştığını söyledi.



Genç, bir ay içinde erik fiyatlarının olması gereken seviyeye ineceğini vurgulayarak, ''Mersin'den gelen yerli erik yeni satışa çıktı.100 gramlık paketler halinde 30 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı ise 300 liraya denk geliyor. Sabahtan bu yana ilk gün olması nedeniyle 10-15 paket satıldı. Şimdilik fiyat yüksek olduğu için insanlarımız doyumluk değil tadımlık alıyor.'' diye konuştu.



Bursa'da yaşayan ve hamile eşi için erik almaya geldiğini belirten 47 yaşındaki Bülent Kafalı ise ''Eşim yaklaşık 5 aydır hamile olduğu için birçok yaz meyvesini canı çekiyor. Bana da uzun zamandır erik almamı söylüyordu ancak özellikle eriği hiçbir yerde bulamıyordum. Bugün ilk kez bu manavda eriği görünce hemen eşim için 5 paket aldım. Tadına şuan daha yeni bakıyorum ve hakikaten tadı çok güzelmiş." ifadelerini kullandı.