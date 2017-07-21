Kandilli: 10 santimetre tsunami dalgası ölçüldü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, dün gece Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Bodrum'da 10 santimetre tsunami dalgası ölçüldüğünü bildirdi.

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada, depremin aletsel büyüklüğünün 6,2 olarak ölçüldüğü kaydedildi. Depremin odak derinliğinin yaklaşık 5 kilometre civarında, "sığ odaklı" bir deprem olduğu belirtilirken, sarsıntının Muğla ili ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Güney Batı Ege'de hissedildiği aktarıldı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Güney Ege özellikle Girit Yayı - On iki Adalar civarı deprem etkinliğinin en yoğun görüldüğü bir bölgedir. Girit Yayı-Kıbrıs Yayı bölgesinde hakim olan Afrika plakasının kuzeye doğru hareketi bölgede sık aralıklarla orta şiddetli ve şiddetli depremler üretmektedir. Özellikle Milas-Bodrum-Gökova Körfezi–Datça civarları ülkemizde deprem dizilerinin yoğun gözlendiği bölgeler arasında yer alır. Depremin kaynağının bulunduğu bölge, Gökova Körfezi'ni oluşturan ve genel uzanımı körfeze paralel olan normal faylar tarafından denetlenmektedir. Körfezin kuzey kolunu oluşturan doğu-batı gidişli normal faylar ile ilişkide bulunan ve kara içine doğru genel olarak KD-GB ve KB-GD gidişli normal, doğrultu atım bileşeni olan faylar mevcuttur."







Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 santimetre tsunami dalgası ölçüldüğü kaydedilerek, "Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. UNESCO/Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu çatısı altında bölgesel Tsunami Hizmet Sağlayıcı olarak görev yapan merkezimiz deprem sonrasında AFAD'a ve ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara bölgede tsunami olabileceğine dair tehlike mesajını iletmiş olup, gözlem ve değerlendirmelerine devam etmektedir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir." denildi.







Açıklamada, depremin merkez üssünün I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer aldığı vurgulanarak, "Dolayısıyla bölgede yaşayan vatandaşlarımızın her zaman depreme karşı hazırlıklı ve bilinçli olmaları gerekmektedir. Ayrıca bölgenin çok aktif olmasından dolayı bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları afete karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır." denildi.







