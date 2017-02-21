10 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Muğla merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3’ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden, 10’unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ş, M.K. B.G. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçeleriyle İstanbul, Ankara, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Giresun, Aydın ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen bazı isimlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.