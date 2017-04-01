10 bin polis memuru adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce lisans mezunları arasından 10 bin öğrenci alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce lisans mezunları arasından 10 bin öğrenci alınacak.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 20. dönem polis meslek eğitimi için bini kadın olmak üzere, toplam 10 bin polis memuru adayı alımı yapılacak.



Ön başvurular, 3-14 Nisan'da Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.



Adaylarda "lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak", "31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak", "2015 veya 2016'da yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş ya da çocuklarından KPSS lisans P3 puanı en az 48 taban puan almış olmak" şartları aranacak.



Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak.



Eğitim sonunda başarılı olanlar, polis memuru olarak göreve başlayacak.



Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.



Açıklamada, yüreği vatan ve millet için çarpan gençlerin, 172 yıllık köklü geçmişi ve birikimi bulunan Türk Polis Teşkilatı saflarına katılmaya davet edildiği belirtildi.