1 terörist etkisiz hale getirildi, 5 terörist teslim oldu

Erzincan'da bir terörist etkisiz hale getirildi, Şırnak'ta beş terörist teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerinin Erzincan'ın Kemah ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda dün teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi, piyade tüfeği, telsiz ve el bombası ele geçirildi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda, makineli tüfek ile 97 fişek, 576 uçaksavar makineli tüfek fişeği ve 10 tüp ele geçiren güvenlik güçleri, ikisi Yüksekova'da, biri Bingöl'ün Genç ilçesinde olmak üzere üç el yapımı patlayıcıyı imha etti.



Bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan beş terörist ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.