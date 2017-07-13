"1. Milli Parklar Ulusal Fotoğraf Kampı" sona erdi

Gümüşhane'de düzenlenen kamp kapsamında, 45 ilden gelen 100'e yakın fotoğraf tutkunu, 3 gün boyunca kelebek popülasyonunu fotoğrafladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Zigana Doğa Okulu işbirliğiyle düzenlenen "1. Milli Parklar Ulusal Fotoğraf Kampı" sona erdi.



Torul ilçe sınırları içindeki Limni Gölü'nde başlayan ve aynı noktada sona eren "Gümüşhane Kelebekleri" temalı foto safari etkinliğine 45 şehirden 100'e yakın fotoğraf tutkunu katıldı.



Toplamda 3 gün süren konaklamalı foto safari etkinliğinde, Zigana Dağı'nın eteklerinde ve belirlenen alanlarda kelebek popülasyonu görüntülenmeye çalışıldı.



Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, "Milli Parklar Ulusal Fotoğraf Kampı"nın birincisinin Gümüşhane'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kente gelen 100'e yakın katılımcının, 3 gün boyunca kelebek popülasyonunu fotoğraflamaya çalıştığını ifade eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'deki kelebek türü sayısını 417 olarak biliyoruz. Bunun 213'ü Gümüşhane'de bulunuyor. Kelebek türü bakımından Türkiye'nin en zengin illerinden bir tanesiyiz. Arkadaşlarımız 3 gün boyunca 90 türü görüntüleyebildi. Bir adet endemik kelebek türü bu kampta görüntülendi. Kampta çekilen fotoğrafların tamamını bir havuzda toplayacağız. Bu fotoğrafları tabiat güzelliklerimizin tanıtımında kullanacağız. Çok vermli bir kamp oldu."



Katılımcılardan fotoğraf tutkunu Fikret Dadaş da kampa Ankara'dan katıldığını belirterek, çok verimli ve güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.



Gümüşhane coğrafyasının güzelliğinin, fotoğraf sanatı için elverişliliğine dikkati çeken Dadaş, "Burada beklediğimizi bulduk. Kamp amacına ulaştı.Türkiyenin her yerinden bir çok insan bir araya geldi. Bu insanların bir araya gelmesi çok önemli bir çalışmaya yol açtı." diye konuştu.



Kamp boyunca fotoğraf tutkunlarınca çekilen fotoğraflar, bölgenin tanıtımı için katalog haline getirilecek ve tanıtım amaçlı kullanılacak.