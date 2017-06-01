1 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1 Haziran 2017 gündem özeti şöyle;

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın Büyük Cami'deki cenaze törenine katılacak.



2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İNTES'in iftar programına katılacak.



3- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanun tasarıları görüşülecek.



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek, heyetler arası çalışma toplantısına katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından ayrı ayrı kabul edilecek olan Çavuşoğlu, mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.



2- Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Almanya'da Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak.



3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



EKONOMİ



1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.



2- TÜİK, 2016 yılı "Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar" bültenini açıklayacak.



GÜNCEL



1- Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.



SPOR



1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu ikinci maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.



2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Anadolu Efes karşılaşacak.