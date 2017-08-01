1 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1 Ağustos 2017 gündem özeti şöyle;

YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2018-2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Kamu Kesimi Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri"nin birinci oturumuna katılacak.



2- Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan’da başlanacak.



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de duruşmayı izleyecek.



3- AK Parti· Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu ziyaret edecek.



EKONOMİ



1 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Konya Etli Ekmek, Ereğli Siyah Havuç” Coğrafi İşaret Tescil Belgesi takdim törenine katılacak.



2 - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisinin temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.



3 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.



4 - TÜİK, 2016 yılı güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri açıklayacak.



5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun toplantı tutanakları açıklanacak.



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.



2- Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, basına kapalı görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı yapacak.



3- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



SPOR



1 - Medipol Başakşehir-Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına doğru



- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertliler, son antrenmanını yapacak.



- Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısına katılacak. Belçika ekibi, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.